Во Львовской области сегодня утром, 13 мая, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Обновлено 6:17

"По состоянию на этот час во Львовской области спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", - отметил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. Жителей призывают оставаться в укрытиях.