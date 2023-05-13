Во Львовской области раздались взрывы
Во Львовской области сегодня утром, 13 мая, раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Обновлено 6:17
"По состоянию на этот час во Львовской области спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", - отметил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы.
Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Российские войска продолжают терроризировать Украину:
В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов.
В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО.
В Николаеве раздались взрывы, есть пострадавшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.