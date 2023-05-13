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Во Львовской области раздались взрывы

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Львовская область, Суббота 13 мая 2023 05:31
Во Львовской области раздались взрывы Фото: взрывы во Львовской области, утром 13 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во Львовской области сегодня утром, 13 мая, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Обновлено 6:17

"По состоянию на этот час во Львовской области спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается", - отметил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Российские войска продолжают терроризировать Украину:

В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов.

В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО.

В Николаеве раздались взрывы, есть пострадавшие.

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Львовская область Взрыв
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