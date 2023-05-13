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В Николаеве раздались взрывы

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Николаев, Суббота 13 мая 2023 01:41
В Николаеве раздались взрывы Фото: в Николаеве, ночью 13 мая, раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Николаеве сегодня ночью, 13 мая, раздались взрывы. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 2:06

Виталий Ким сообщил о пожаре на 1 этаже жилого пятиэтажного дома.

Обновлено 1:56

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате российских обстрелов возник пожар. На месте работают пожарные.

"Все логично. Атаковали колбасу, потом нашу рябу, потом хлеб", - добавил Ким.

"Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Жителей города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.

Также ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов в Херсоне.

Ранее мы сообщали, что в Печерском районе Киева, ночью, 13 мая, раздался сильный взрыв, после которого возник пожар.

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Николаев Взрыв
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