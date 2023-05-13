У Львівській області пролунали вибухи
Фото: вибухи у Львівській області, вранці 13 травня (GettyImages)
У Львівській області сьогодні вранці, 13 травня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
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