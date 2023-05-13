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У Львівській області пролунали вибухи

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Львівська область, Субота 13 травня 2023 05:31
У Львівській області пролунали вибухи Фото: вибухи у Львівській області, вранці 13 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Львівській області сьогодні вранці, 13 травня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Російські війска продовжують тероризувати Україну:

У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів.

У Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО.

У Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі.

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Львівська область Вибух
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