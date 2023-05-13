В Хмельницком прозвучала серия взрывов
В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено 5:10
В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили взрывы в области.
"Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении ОВА.
Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.
В городе и области продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, в Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в регионе сохраняется угроза атаки беспилотниками.
Ночью, 13 мая, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Николаеве, пострадали.
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