В Киевской области работает ПВО, сохраняется угроза атаки дронами

В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в регионе сохраняется угроза атаки беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении ОВА.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 13 мая, в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы. В результате обстрела российской армии пострадали жилые дома в Николаеве. Отмечается, что в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

Также в Херсоне прозвучала серия взрывов. Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В случае повторных взрывов жителей города призывают оставаться в укрытиях.

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