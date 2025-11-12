Во Львовской области пересчитают редких животных из Красной книги: о ком речь
Во Львовской области проведут учет зубров, которые занесены в Красную книгу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной (военной) администрации.
Об учете каких именно зубров идет речь
Украинцам рассказали, что недавно во Львовской ОГА состоялась рабочая встреча с участием:
- руководителей департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА;
- представителей Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства;
- представителей Государственной экологической инспекции Украины во Львовской области.
На ней, в частности, обсудили вопрос о проведении учета зубра европейского Лопатинской субпопуляции на Малом Полесье. Речь идет о животных, занесенных в Красную книгу Украины.
Для чего нужен учет зубров в Украине
"Учет зубра европейского - это важный этап в сохранении одного из самых ценных видов нашей фауны", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА Владимир Корда.
Он отметил также, что именно Львовская область имеет наибольшую популяцию зубра в Украине, что является результатом совместной работы:
- лесоводов;
- экологов;
- ученых.
"Наша задача - обеспечить надлежащий мониторинг и условия, которые позволят этим уникальным животным безопасно существовать и размножаться", - объяснил специалист.
Зубры в Украине в холодное время года (фото: loda.gov.ua)
Сколько зубров насчитали во Львовской области ранее
Во Львовской ОГА напомнили, что зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесен в Красную книгу Украины с природоохранным статусом вида "исчезнувший в природе".
По состоянию на 1 января 2025 года на учете во Львовской области находилось 176 зубров (что является наибольшим количеством среди областей Украины), а именно:
- Лопатинская субпопуляция, которая является одним из крупнейших стад в Украине (129 особей) - свободно проживает в пределах Бродовского лесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" в охотничьих угодьях Малого Полесья;
- Сколевская субпопуляция, которая является крупнейшей в пределах Карпат (47 особей) - свободно проживает на территории природно-заповедного фонда Украины в национальном природном парке "Сколевские Бескиды".
Напомним, в прошлом году величественное стадо зубров в дикой природе заметили в Винницкой области (там эти животные обитают на 12 тысячах гектаров).
Между тем весной этого года в Марганце в Днепропетровской области заметили редкого хищного зверя, который считается исчезающим видом.
Кроме того, во Львовской области удалось сфотографировать редкую рысь из Красной книги.
Читайте также про 16 видов животных, которые находятся на грани вымирания и скоро могут исчезнуть полностью.