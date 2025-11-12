У Львівській області перерахують рідкісних тварин із Червоної книги: про кого йдеться
У Львівській області проведуть облік зубрів, які занесені до Червоної книги України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської обласної державної (військової) адміністрації.
Про облік яких саме зубрів йдеться
Українцям розповіли, що нещодавно у Львівській ОДА відбулася робоча зустріч за участі:
- керівників департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА;
- представників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства;
- представників Державної екологічної інспекції України у Львівській області.
На ній, зокрема, обговорили питання щодо проведення обліку зубра європейського Лопатинської субпопуляції на Малому Поліссі. Йдеться про тварин, занесених до Червоної книги України.
Навіщо потрібен облік зубрів в Україні
"Облік зубра європейського - це важливий етап у збереженні одного з найцінніших видів нашої фауни", - розповів директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Володимир Корда.
Він зауважив також, що саме Львівська область має найбільшу популяцію зубра в Україні, що є результатом спільної роботи;
- лісівників;
- екологів;
- науковців.
"Наше завдання - забезпечити належний моніторинг та умови, які дадуть можливість цим унікальним тваринам безпечно існувати та розмножуватися", - пояснив фахівець.
Зубри в Україні в холодну пору року (фото: loda.gov.ua)
Скільки зубрів нарахували у Львівській області раніше
У Львівській ОДА нагадали, що зубр (Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - занесений до Червоної книги України з природоохоронним статусом виду "зниклий у природі".
Станом на 1 січня 2025 року на обліку у Львівській області перебувало 176 зубрів (що є найбільшою кількістю серед областей України), а саме:
- Лопатинська субпопуляція, яка є одним із найбільших стад в Україні (129 особин) - вільно проживає в межах Бродівського лісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" у мисливських угіддях Малого Полісся;
- Сколівська субпопуляція, яка є найбільшою в межах Карпат (47 особин) - вільно проживає на території природно-заповідного фонду України в національному природному парку "Сколівські Бескиди".
Нагадаємо, минулого року величне стадо зубрів у дикій природі помітили у Вінницькій області (там ці тварини мешкають на 12 тисячах гектарів).
Тим часом навесні цього року у Марганці в Дніпропетровській області помітили рідкісного хижого звіра, який вважається зникаючим видом.
Крім того, у Львівській області вдалось сфотографувати рідкісну рись із Червоної книги.
Читайте також про 16 видів тварин, які знаходяться на межі вимирання й скоро можуть зникнути повністю.