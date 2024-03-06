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Их завезли в 70-х годах: в Винницкой области заметили стадо величественных животных (видео)

Винницкая область, Среда 06 марта 2024 14:51
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Их завезли в 70-х годах: в Винницкой области заметили стадо величественных животных (видео) В Винницкой области заметили зубров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Винницкой области показали стадо зубров в дикой природе. Животные обитают на 12 тысяч гектарах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Центральний лісовий офіс ДП "Ліси України".

Что известно о животных

Животных в область завезли лесоводы в 70-х годах прошлого века из Волыни. В настоящее время в регионе проживает 125 зубров.

Лесовики заселили туда 4 самки и 2-х самцов. Ареал обитания и условия подошли зубрам, так что за 45 лет их популяция увеличилась.

Это краснокнижный вид и находится под особой охраной.

Лесовики охраняют и снабжают зубров пищей и водой в течение всего года. В угодьях филиала создан комплекс биотехнических сооружений - подкормочные площадки, солонцы, водопои.

Зубры в Винницкой области поделились на три стада, а также отдельно ходят постаревшие зубры-самцы, одиночки, не успевающие за молодняком.

Интересно, что в стаде зубров царит матриархат, а к детенышам у них особое отношение. К примеру, в сильные морозы зимой все стадо сбивается в кучу, а в центре оставляют телят, чтобы те не замерзли и грелись от тепла старших особей.

Каждый год численность зубров растет, а это свидетельствует о благоприятных условиях для жизни и размножения.

Эти животные перекликаются друг с другом непродолжительным глухим похрюкиванием, а в случае опасности фыркают.

Зубр - единственный вид в мире, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления браконьерами.

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Леса Украины Животные
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