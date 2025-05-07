Во Львовской области заметили рысь из Красной книги: редкого хищника удалось сфотографировать
Во Львовской области зафиксировали рысь из Красной книги. Редкого хищника сфотографировали в Бутивлянском лесничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный природный парк "Сколевские Бескиды".
Во время планового обхода в Бутивлянском лесничестве Львовской области сотрудники службы охраны природно-заповедного фонда заметили рысь - одного из самых редких хищников, занесенных в Красную книгу Украины.
Хищное животное удалось сфотографировать. На снимках четко видно взрослую особь, которая вела себя спокойно. По словам специалистов, такое поведение может свидетельствовать о том, что рысь поселилась на этой территории постоянно.
Рысь является самым крупным представителем семейства котовых, который живет в Украине. Из-за уничтожения природной среды и браконьерства этот вид находится под угрозой исчезновения.
Рысь в Бутивлянском лесничестве Львовской области (фото: Национальный природный парк "Сколевские Бескиды")
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