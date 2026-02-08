На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру

"Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Благодаря нашим защитникам, ему это не удалось", - сообщил Козицкий.

По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают профильные службы.

Перед этим глава ОВА предупреждал что взрывы в области - это работа сил ПВО по вражеским беспилотникам.

А Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Львова.