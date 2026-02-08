RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру

Фото: на Львовщине россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области утром 8 февраля раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Российские войска пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Читайте также: Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

"Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Благодаря нашим защитникам, ему это не удалось", - сообщил Козицкий.

По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают профильные службы.

Перед этим глава ОВА предупреждал что взрывы в области - это работа сил ПВО по вражеским беспилотникам.

А Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Львова.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из РСЗО оказался Корабельный район города. В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.

На рассвете 8 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.

Также Запорожская область пережила одну из самых интенсивных атак беспилотниками за последнее время.

Львовская областьВойна в УкраинеАтака дронов