На Львівщині лунали вибухи: "Шахеди" атакували критичну інфраструктуру

Фото: на Львівщині росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Львівській області вранці 8 лютого лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

Читайте також: Дрони летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - повідомив Козицький.

За його словами, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.

Перед цим глава ОВА попереджав що вибухи в області - це робота сил ППО по ворожих безпілотниках.

А Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку Львова.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з РСЗВ опинився Корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.

На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.

Також Запорізька область пережила одну з найінтенсивніших атак безпілотниками за останній час.

