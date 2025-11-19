ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности

Среда 19 ноября 2025 06:23
UA EN RU
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности Иллюстративное фото: истребители F-16 (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Польша подняла в небо союзную авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины. Армия сообщила об истребителях и самолете раннего радиолокационного наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

"Внимание. В связи с нападением РФ, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация...Подняты в воздух очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения", - сообщили в польских вооруженных силах.

Также известно, что наземные системы противовоздушной обороны и радиообнаружения, как и системы дальномерной разведки Польши приведены в состояние максимальной готовности.

В пресс-службе польской армии отмечают, что эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту". Особенно это касается районов, прилегающих к регионам, которые под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию". - подчеркнули в вооруженных силах.

Следует отметить, что незадолго до того, как польская армия сообщила об истребителях и самолете на западе Украины объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой со стороны РФ. Сообщение Воздушных Сил Украины об опасности и взрывах в западных областях активно начали появляться после 5 утра.

Напомним, утром 30 октября Польша также начала операцию в своем воздушном пространстве из-за массированного обстрела Украины аэробалистическими ракетами со стороны РФ.

Такие случаи не единичны. Например, в ночь с 4 на 5 октября российская армия совершила комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину, из-за чего Польша также поднимала в небо стратегическую авиацию.

В Польше серьезно говорить об угрозе со стороны РФ начали после массированного дронового вторжения со стороны РФ в сентябре этого года. Уже к утру после проникновения в воздушное пространство страны нескольких десятков беспилотников власти созвали экстренные заседания, после чего в стране стали ужесточать меры безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Вооруженные силы Украины Атака дронов
Новости
Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки
Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского