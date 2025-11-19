Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности

Польша подняла в небо союзную авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины. Армия сообщила об истребителях и самолете раннего радиолокационного наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

"Внимание. В связи с нападением РФ, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация...Подняты в воздух очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения", - сообщили в польских вооруженных силах.

Также известно, что наземные системы противовоздушной обороны и радиообнаружения, как и системы дальномерной разведки Польши приведены в состояние максимальной готовности.

В пресс-службе польской армии отмечают, что эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту". Особенно это касается районов, прилегающих к регионам, которые под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию". - подчеркнули в вооруженных силах.

Следует отметить, что незадолго до того, как польская армия сообщила об истребителях и самолете на западе Украины объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой со стороны РФ. Сообщение Воздушных Сил Украины об опасности и взрывах в западных областях активно начали появляться после 5 утра.