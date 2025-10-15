ua en ru
В Луцке назвали дату старта отопительного сезона: кому дадут тепло в первую очередь

Среда 15 октября 2025 11:04
В Луцке назвали дату старта отопительного сезона: кому дадут тепло в первую очередь Отопительный сезон в Луцке начинается уже завтра (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Отопительный сезон в Луцке будет стартовать уже завтра, 16 октября. Однако тепло получат не все и не сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГКП "Луцктепло" в Facebook.

Кто в Луцке получит тепло в первую очередь

Согласно информации государственного коммунального предприятия, отопительный период 2025/2026 годов в Луцке будет начат в четверг, 16 октября.

Уточняется, что подавать тепло начнут во исполнение решения исполнительного комитета Луцкого городского совета (№634-1 от 10.10.2025 года).

"Учитывая понижение среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток до менее +8°C", - объяснили гражданам.

Подчеркивается, что ГКП "Луцктепло" начинает выполнение мероприятий по обеспечению отоплением объектов социальной сферы.

То есть в первую очередь отопление будет подано:

  • в дошкольные учебные заведения;
  • в школы;
  • в больничные учреждения.

Когда подадут отопление для жилого фонда

Сообщается также, что прогрев в областном центре Волынской области учреждения социальной сферы, "Луцктепло" начнет перевод котельных и тепловых сетей с летнего в зимний режим работы.

"С постепенной подачей отопления для жилого фонда", - отметили в коммунальном предприятии.

В завершение местным жителям объяснили, что "обеспечение отоплением всех потребителей займет несколько дней".

В Луцке назвали дату старта отопительного сезона: кому дадут тепло в первую очередьПубликация ГКП "Луцктепло" (скриншот: facebook.com/lutskteplo)

Напомним, ранее в Министерстве энергетики сообщили, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне регулярных вражеских атак.

Тем временем власти Николаева объяснили, почему будут пытаться откладывать начало отопительного сезона в городе в этом году как можно дольше.

Кроме того, мы рассказывали, что в школах города Калуш Ивано-Франковской области дети мерзнут без отопления, поэтому продолжительность уроков решили сократить.

Позже когда включат тепло и как будут экономить решили в Житомире.

Читайте также, какие города в Украине уже с теплом, а где для включения отопления до сих пор ждут похолодания.

