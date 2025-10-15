У Луцьку назвали дату старту опалювального сезону: кому дадуть тепло в першу чергу

Опалювальний сезон у Луцьку буде стартувати вже завтра, 16 жовтня. Проте тепло отримають не всі й не одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДКП "Луцьктепло" у Facebook.

"Із поступовою подачею опалення для житлового фонду", - зауважили у комунальному підприємстві.

Повідомляється також, що прогрівши в обласному центрі Волинської області заклади соціальної сфери, "Луцьктепло" розпочне переведення котелень та теплових мереж із літнього в зимовий режим роботи.

Тобто в першу чергу опалення буде подано:

"З огляду на пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до менше +8°C", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що подавати тепло почнуть на виконання рішення виконавчого комітету Луцької міської ради (№634-1 від 10.10.2025 року).

Згідно з інформацією державного комунального підприємства, опалювальний період 2025/2026 років у Луцьку буде розпочато в четвер, 16 жовтня.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики повідомили, чи готова Україна до опалювального сезону на тлі регулярних ворожих атак.

Тим часом влада Миколаєва пояснила, чому намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті цього року якомога довше.

Крім того, ми розповідали, що у школах міста Калуш Івано-Франківської області діти мерзнуть без опалення, тож тривалість уроків вирішили скоротити.

Згодом коли ввімкнуть тепло та як будуть економити вирішили у Житомирі.

Читайте також, які міста в Україні вже з теплом, а де для включення опалення досі чекають на похолодання.