Главная » Жизнь » Общество

Отопительный сезон 2025: где уже есть тепло и как готовятся регионы

Вторник 07 октября 2025 15:58
UA EN RU
Отопительный сезон 2025: где уже есть тепло и как готовятся регионы Фото: Отопительный сезон в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начинается отопительный сезон 2025-2026 годов. В большинстве регионов тепло уже подают в социальные объекты, тогда как массовое подключение жилого фонда ожидается после стабильного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Киев и центр страны

В Киеве с 3 октября начали подключать к теплу больницы, детсады и школы - по индивидуальным заявкам. Как отметил мэр Виталий Кличко, жилые дома получат отопление после снижения среднесуточной температуры до +8°C в течение трех дней.

В Черкассах коммунальщики готовы подавать тепло в социальные объекты, однако массовый запуск возможен не раньше середины октября. По данным Черкасского гидрометцентра, уже с 9 октября в регион придет циклон с дождями, а температура начнет снижаться. Ожидается, что к 13 октября среднесуточные показатели опустятся ниже +8°C.

В Ирпене уже начали отопительный сезон - к теплу подключили роддом, гинекологическое отделение и детскую поликлинику. В ближайшее время планируют запустить отопление в части детсадов.

В Винницкой области в Хмельницкой громаде тепло подали в детсады, школы и профтехлицеи. С 16 октября планируют подключать медицинские учреждения и жилые дома.

Запад Украины

На западе страны отопительный сезон начинается постепенно. Во Львове уже подключили шесть медучреждений, но школы и детсады пока не подают заявки. В Хмельницком с 6 октября тепло подают в детские сады и медицинские учреждения - там температура в помещениях опускалась до +16°C.

В Ровно 30 сентября подали тепло в два медучреждения - роддом и городскую детскую больницу.

В Черновицкой области отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составит +8°C или ниже.

В Бориславской громаде (Львовская область) отопительный сезон стартовал 7 октября - прежде всего в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.

В Тернопольской области уже обогревают Чертковскую и Подгаецкую громады. Там коммунальные службы завершили проверку котельных и теплосетей.

В Калуше (Ивано-Франковская область) местные власти сообщили, что отопительный сезон вероятно начнется не раньше ноября - из-за ограничений с газоснабжением. Однако в городе уже отапливают больницы, а в детсадах включают электрообогреватели.

Северные регионы

В Чернигове готовность теплосетей к отопительному периоду составляет 99%. Город рассматривает несколько сценариев запуска отопления, в частности с привлечением альтернативных источников тепла.

Нежин нв Черниговской области готов на 96% и ждет решения центральной власти для синхронного старта отопительного сезона по стране.

Сумской район готов к запуску тепла на 100%. Как сообщил председатель РГА Михаил Мельник, проверены все котельные, обеспечены резервные источники питания и генераторы на случай блэкаутов.

Восток Украины

В Харьковской области подготовка к отопительному сезону продолжается в усиленном режиме. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что тепло будут подавать после стабильного снижения температуры до +8°C. В прошлом году сезон стартовал около 1 ноября, и в этом году планируют действовать аналогично.

Из-за обстрелов и заминированности территорий начать отопительный сезон не удастся в более чем 60 прифронтовых населенных пунктах области. Там продолжается эвакуация жителей в безопасные регионы.

Юг Украины

В Херсоне отопительный сезон официально стартовал 1 октября. Тепло получают объекты с индивидуальным отоплением, а подключение жилого фонда и социальных учреждений будет продолжаться постепенно. Местные власти готовятся к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру.

Власти Николаева планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона 2025 года, чтобы сэкономить ресурсы. Системы проверяют и готовят к запуску, но тепло будут включать только после устойчивого снижения температуры.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич добавил, что в городе продолжается масштабная замена теплосетей, а Николаевская ТЭЦ, которую в прошлом году разрушили россияне, восстанавливает работу. Отопление не будут включать заранее, учитывая теплую погоду и состояние инфраструктуры.

Ранее РБК-Украина писало, что все необходимые процедуры для подготовки к отопительному сезону в Украине планируют завершить до 15 октября. Правительство также работает над защитой энергетической инфраструктуры, обеспечением газом и электричеством прифронтовых регионов и проверяет готовность пунктов несокрушимости.

Также мы рассказывали, что в подземных хранилищах накапливают необходимые запасы газа. К старту сезона планируют иметь не менее 13,2 млрд кубометров, из них 4,6 млрд - импортируемого. В Министерстве энергетики уверяют, что ресурса хватит для обеспечения потребностей населения, несмотря на риски атак на энергетическую инфраструктуру.

При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации информационного агентства ITV, Суспільне, vsim.ua, МА АСС, Бориславского городского совета, Харьковской ОВА.

