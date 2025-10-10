Никаких открытых окон? В Житомире решили, когда включат тепло и как будут экономить
Отопительный сезон на территории Житомирской городской территориальной общины начнется в среду, 15 октября. Однако в случае повышения температуры воздуха, тепло планируют выключать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, принятое во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Что известно об отопительном сезоне в Житомире
Внеочередное заседание исполкома Житомирского городского совета состоялось сегодня, 10 октября.
Согласно повестке дня, на него был вынесен один вопрос: "О начале отопительного сезона 2025-2026 годов на территории Житомирской городской территориальной общины".
Повестка дня внеочередного заседания (скриншот: zt-rada.gov.ua)
"Учитывая погодные условия, проектом предусмотрено начать отопительный сезон 2025-2026 годов на территории территориальной общины именно 15 октября", - рассказал во время выступления начальник управления коммунального хозяйства городского совета Александр Марцун.
Он добавил, что такой срок "совпадает с календарным зимним периодом, который учитывается в расчетах".
"Первоначально начать теплоснабжение предусмотрено в учреждениях здравоохранения, дошкольных, школьных, учебных, общеобразовательных. И с последующим подключением жилого фонда", - сообщил Марцун.
По его словам, особое внимание коммунальное предприятие обращает на то, чтобы проводить мониторинг погодных условий для внедрения мер рационального использования энергоносителей - путем оптимизированного предоставления услуг.
"То есть мы будем выключать (тепло, - Ред.) в те периоды, когда температура будет это позволять", - объяснил чиновник.
Он добавил, что основные мероприятия в рамках подготовки к зиме - уже выполнены.
"Остаются работы по восстановлению благоустройства. И есть работы такие... которые возникли. Не были запланированы и возникли в процессе работы. Но все эти работы не повлияют на начало отопительного периода", - поделился Марцун.
Между тем секретарь Житомирского городского совета Галина Шиманская обратилась не только к коллегам, но и к жителям всей территориальной общины.
"Мы входим, пожалуй, в один из самых тяжелых отопительных периодов, которые есть в условиях военного положения. Ни для кого не секрет, что враг бьет по энергосистеме. Сегодня 60% газохранилищ - разрушены. Поэтому о том, что мы должны экономить - это должен знать каждый", - подчеркнула она.
Так, по ее словам, необходимо "ввести режим жесткой экономии".
"И будем мониторить. Я обращаюсь и к "Житомиртеплокоммунэнерго" - рационально расходовать энергоносители. Потому что на сегодня, вы сами знаете, какая ситуация у нас с газом. О том, что мы будем в отопительный период с открытыми окнами - об этом нечего думать", - сообщила Шиманская.
В завершение она отметила, что сегодня необходимо "выстоять" и "пережить вместе этот отопительный период".
Стоит отметить, что ранее директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин в комментарии журналистам "Житомир.info" рассказал, что тепло уже есть в некоторых медицинских учреждениях города.
Так, еще 30 сентября специалисты начали перестраивать индивидуальные тепловые пункты - чтобы обеспечить подачу тепла от паровых котельных и котельных, работающих на водоснабжение.
"Уже 1 октября в тех больницах было тепло. Это - городские больницы №1 и №2, областной перинатальный центр, городской роддом, отдельно хирургия и кардиология. То есть те комплексы, которые присоединены к этим котельным", - поделился директор коммунального предприятия.
Напомним, ранее готова ли Украина к отопительному сезону на фоне регулярных вражеских атак сообщили в Министерстве энергетики.
Тем временем власти Николаева объяснили, почему будут пытаться откладывать начало отопительного сезона в городе в этом году как можно дольше.
Кроме того, мы рассказывали, что в школах города Калуш Ивано-Франковской области дети мерзнут без отопления, поэтому продолжительность уроков решили сократить.
Читайте также, какие города в Украине уже с теплом, а где для включения отопления до сих пор ждут похолодания.