Дети мерзнут без отопления: в школах Калуша сократили уроки из-за холода
В городе Калуш Ивано-Франковской области решили сократить продолжительность уроков в школах на фоне похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Інформатор".
Что известно об отопительном сезоне в Калуше
Во время недавнего оперативного совещания по социально-гуманитарным вопросам в Калушском городском совете, городской глава Андрей Найда рассказал, что уже обсуждал начало отопительного периода с главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланой Онищук.
По его словам, существует вероятность, что директиву о старте отопительного сезона примут на государственном уровне.
Глава Калуша уточнил, что речь идет о конкретной дате - 1 ноября.
Такое решение может быть связано:
- с вражескими ударами по газовой инфраструктуре;
- со сложной ситуацией с поставками газа.
В то же время Найда поручил руководителям учебных заведений подготовить к зимнему периоду котельные, которые не так давно смонтировали возле некоторых школ.
Стоит отметить, что по состоянию на сейчас тепло уже подали в два учреждения здравоохранения:
- Калушскую центральную районную больницу (ЦРБ);
- Калушскую городскую больницу.
Между тем детские сады с помощью котлов могут начать отапливать уже в ближайшее время.
Окончательные решения о начале отопительного сезона в городе в целом также ожидаются в ближайшие дни.
Как именно сократили продолжительность уроков в школах
Учитывая погодные условия, в учебных заведениях Калуша существенно снизилась температура. Местные жители начали сообщать, что в школах холодно из-за отсутствия отопления.
По словам родителей, в некоторых классах температура воздуха - существенно ниже нормы, поэтому дети вынуждены сидеть на уроках в теплых свитерах и даже куртках. Хотя и это не всегда помогает школьникам чувствовать себя комфортно во время учебы.
Между тем заместитель начальника управления образования Калушского городского совета Леся Кобзан сообщила, что дистанционное обучение в школах города пока не планируется.
Следовательно, чтобы уменьшить время пребывания детей в прохладных помещениях, продолжительность уроков в школах сократили:
- с "традиционных" 45 минут;
- до 35 минут.
В управлении образования отметили, что ситуацию с теплоснабжением в школах и садиках постоянно мониторят и стараются оперативно реагировать на изменения температурного режима.
Так, учреждениям дошкольного образования - для поддержания комфортной температуры воздуха в группах - рекомендуется использовать обогреватели.
