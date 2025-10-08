ua en ru
Дети мерзнут без отопления: в школах Калуша сократили уроки из-за холода

Среда 08 октября 2025 12:40
UA EN RU
Дети мерзнут без отопления: в школах Калуша сократили уроки из-за холода В калушских школах сократили продолжительность уроков из-за похолодания (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В городе Калуш Ивано-Франковской области решили сократить продолжительность уроков в школах на фоне похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Інформатор".

Что известно об отопительном сезоне в Калуше

Во время недавнего оперативного совещания по социально-гуманитарным вопросам в Калушском городском совете, городской глава Андрей Найда рассказал, что уже обсуждал начало отопительного периода с главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланой Онищук.

По его словам, существует вероятность, что директиву о старте отопительного сезона примут на государственном уровне.

Глава Калуша уточнил, что речь идет о конкретной дате - 1 ноября.

Такое решение может быть связано:

  • с вражескими ударами по газовой инфраструктуре;
  • со сложной ситуацией с поставками газа.

В то же время Найда поручил руководителям учебных заведений подготовить к зимнему периоду котельные, которые не так давно смонтировали возле некоторых школ.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас тепло уже подали в два учреждения здравоохранения:

  • Калушскую центральную районную больницу (ЦРБ);
  • Калушскую городскую больницу.

Между тем детские сады с помощью котлов могут начать отапливать уже в ближайшее время.

Окончательные решения о начале отопительного сезона в городе в целом также ожидаются в ближайшие дни.

Как именно сократили продолжительность уроков в школах

Учитывая погодные условия, в учебных заведениях Калуша существенно снизилась температура. Местные жители начали сообщать, что в школах холодно из-за отсутствия отопления.

По словам родителей, в некоторых классах температура воздуха - существенно ниже нормы, поэтому дети вынуждены сидеть на уроках в теплых свитерах и даже куртках. Хотя и это не всегда помогает школьникам чувствовать себя комфортно во время учебы.

Между тем заместитель начальника управления образования Калушского городского совета Леся Кобзан сообщила, что дистанционное обучение в школах города пока не планируется.

Следовательно, чтобы уменьшить время пребывания детей в прохладных помещениях, продолжительность уроков в школах сократили:

  • с "традиционных" 45 минут;
  • до 35 минут.

В управлении образования отметили, что ситуацию с теплоснабжением в школах и садиках постоянно мониторят и стараются оперативно реагировать на изменения температурного режима.

Так, учреждениям дошкольного образования - для поддержания комфортной температуры воздуха в группах - рекомендуется использовать обогреватели.

Напомним, ранее готова ли Украина к отопительному сезону на фоне регулярных вражеских атак рассказали в Министерстве энергетики.

Тем временем власти Николаева объяснили, почему будут пытаться откладывать начало отопительного сезона в городе в этом году как можно дольше.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что сейчас происходит с погодой в Украине и стоит ли ждать в ближайшее время каких-либо кардинальных изменений.

Читайте также, какие города в Украине уже с теплом, а где для включения отопления до сих пор ждут похолодания.

