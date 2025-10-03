Готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага: ответ Минэнерго

Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается по утвержденному графику: накопление газа соответствует плану, а объемы ресурса, в том числе за счет импорта, позволят обеспечить потребности населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается согласно утвержденному графику. Накопление энергоресурсов осуществляется в соответствии с планом", - подчеркнула Юхимчук.

По ее словам, к началу отопительного сезона предусмотрено накопление минимум 13,2 млрд метров кубических газа, при этом 4,6 млрд за счет импорта.

"На сегодня накопление ресурса вполне соответствует графику. Из соображений безопасности я более подробную информацию предоставить не могу, ведь особенностью российских атак, и мы это увидели этой ночью, в том числе по нашей энергетике, и в этом году именно прицельные удары по объектам газовой инфраструктуры, в частности добывающей отрасли", - пояснила она.

В то же время она отметила, что для прохождения осенне-зимнего периода Минэнерго обеспечит объемы ресурса, в том числе за счет импорта, в таких объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей потребления природного газа прежде всего населения.