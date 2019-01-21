В Лук'янівському СІЗО спалах кору

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В СІЗО оголошено карантин

У Лук'янівському СІЗО оголошено карантин через спалах кору. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в адміністрації державної кримінальної виконавчої служби.

Як зазначається, з 14.01.2019 зареєстровано спалах кору серед осіб, узятих під варту та засуджених в СІЗО.

"Так, станом на 15 січня захворіли 7 осіб", - повідомив співрозмовник.

Він зазначив, що госпіталізація ще не проводилась.

"Контактних осіб - 71 людина, які контактували із захворілими. Для того, аби запобігти розповсюдженню кору було створено комісію з інфекційного контролю. Розроблено та введено в дію план щодо попередження розповсюдження захворювання серед осіб, узятих під варту", - повідомило джерело.

Окрім того, було створено ізолятор для хворих.

"Виявлених хворих було ізольовано в камери, відведені під карантин. Ще нікого не госпіталізували, але у разі необхідності їх будуть госпіталізувати у клініку. Встановлено посилене медичне спостереження на 21 добу з 15 січня. На сьогодні ми проводимо виявлення хворих на кір. Посилений контроль введено в дію. Ввели також режимно-обмежувальні заходи у СІЗО", - резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України назвало строки придатності вакцин від кору.

"Станом на 1 грудня 2018 року в Україні залишилось понад 540 тис. доз вакцин. Окрім того, протягом грудня до регіонів надходили поставки вакцини виробництва Merck, США (392 тис. доз). Максимальний термін придатності більшості цих вакцин - 20 березня 2020 року", - поінформували у МОЗ.

Також РБК-Україна писало, що у селі Шевченкове, що входить до складу Кілійської об'єднаної громади Одеської області, медики станом на 13:00 понеділка діагностували кір вже у 48 дітей.

Додамо, протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.