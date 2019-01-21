В Лукьяновском СИЗО вспышка кори

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В СИЗО объявлен карантин

В Лукьяновском СИЗО объявлен карантин из-за вспышки кори. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в администрации государственной уголовной исполнительной службы.

Как отмечается, с 14.01.2019 зарегистрирована вспышка кори среди лиц, взятых под стражу и осужденных в СИЗО.

"Так, по состоянию на 15 января заболели 7 человек", - сообщил собеседник.

Он отметил, что госпитализация еще не проводилась.

"Контактных лиц - 71 человек, которые контактировали с заболевшими. Для того, чтобы предотвратить распространение кори была создана комиссия по инфекционному контролю. Разработан и введен в действие план по предупреждению распространения заболевания среди лиц, взятых под стражу", - сообщил источник.

Кроме того, был создан изолятор для больных.

"Для больных было выделено камеры, отведенные под карантин. Еще никого не госпитализировали, но в случае необходимости их будут госпитализировать в клинику. Установлено усиленное медицинское наблюдение на 21 день с 15 января. На сегодня мы проводим выявление больных корью. Усиленный контроль введен в действие. Ввели также режимно-ограничительные мероприятия в СИЗО", - резюмировал собеседник.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины назвало сроки годности вакцин от кори.

"По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине осталось более 540 тыс. доз вакцин. Кроме того, в течение декабря до регионов поступали поставки вакцины производства Merck, США (392 тыс. доз). Максимальный срок годности большинства этих вакцин - 20 марта 2020 года", - проинформировали в Минздраве.

РБК-Украина писало, что в селе Шевченково, которое входит в состав Килийской объединенной громады Одесской области, медики состоянию на 13:00 понедельника диагностировали корь уже у 48 детей.

Добавим, в течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью.