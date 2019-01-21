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В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 13:30
В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За словами глави Кілійської ОТГ, усі хворі діти з числа відмовників від вакцинації

У селі Шевченкове, що входить до складу Кілійської об'єднаної громади Одеської області, медики станом на 13:00 понеділка діагностували кір вже у 48 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави Кілійської ОТГ Павла Бойченка.

Бойченко підкреслив, що усі хворі діти з числа відмовників від вакцинації.

В Одеській області кількість хворих на кір дітей зросла майже до 50 осіб

"13.00 - підтверджений діагноз вже по 48 хворим. Усі хворі діти з числа відмовників від вакцинації. У навчальних закладах с. Шевченкове і в дитячому садку "Топольок" з сьогоднішнього дня запроваджено карантин", - написав він.

Глава Кілійської ОТГ підкреслив, що спалах кору - наслідок безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.

Додамо, двох із 48 малолітніх пацієнтів, яких раніше госпіталізували і в яких діагностовано стан середньої тяжкості захворювання на кір, доставлено на лікування до Одеської обласної лікарні.

Як писало РБК-Україна раніше, у селі Шевченкове Одеської області число дітей, хворих на кір, зросло до 40.

Нагадаємо, станом на 19 січня кількість хворих дітей становила 14 осіб.

Додамо також, Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви парламентського комітету з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

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