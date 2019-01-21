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У МОЗ розповіли про спецоперацію проти кору у Львівській області

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 13:05
У МОЗ розповіли про спецоперацію проти кору у Львівській області
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спецоперація спрямована на підвищення рівня охоплення щепленнями дітей шкільного віку

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про спецоперацію по щепленню проти кору у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook міністерства.

У МОЗ зазначили, що спецоперація планується для того, аби захистити дітей та дорослих від спалаху кору, який триває майже два роки. Зокрема, найвищий рівень захворювання зафіксований у тих регіонах, де найнижчі показники рівня охоплення щепленнями проти кору.

"Заходи, заплановані МОЗ України спільно з місцевою владою у Львівській області, спрямовані на підвищення рівня охоплення щепленнями дітей шкільного віку, які з різних причин пропустили планові щеплення", - сказано у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що спецоперацію по щепленню від кору розпочали саме з цієї області, оскільки вона є "лідером" за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір і одним із антилідерів за рівнем охоплення щепленнями проти кору: захворіли 12 тисяч людей, з них понад 7 тисяч взагалі не були щеплені, інші мали лише 1 дозу КПК.

Вказано також, що проведення спецоперації підтримала і затвердила своїм рішенням обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Завдяки додатковим заходам з проведення імунізації проти кору, що проводяться з ініціативи Міністерства охорони здоров'я України, станом на 01.12.2018 року вдалося досягнути рівня виконання річного плану вакцинації у 87,3% серед дітей першого року життя. Рекомендований рівень 95%", - поінформували у МОЗ.

Також зазначається, що після Львівської області подібні спецоперації плануються в інших регіонах України. Наразі найвищі показники захворюваності на кір і найнижчі - по вакцинації від кору є у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях.

У міністерстві також спростували інформацію про те, що вакцинація є примусовою.

"Ні, це не примусова вакцинація, а захід, щоби підвищити рівень імунізації і захистити українців від смертельно небезпечної хвороби. Адже від кору не існує ліків, а єдина можливість уберегтись - зробити щеплення… Вакцинуватимуть дітей у Львівській області за обов’язкової умови - згоди від батьків", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ назвало терміни придатності вакцин від кору. Так, станом на 1 грудня 2018 року в Україні залишилося понад 540 тис. доз вакцин. Крім того, протягом грудня у регіони надходили поставки вакцини виробництва Merck, США (392 тис. доз). Максимальний термін придатності більшості цих вакцин - 20 березня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, МОЗ спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

Додамо, протягом 2018 року понад 54 тисяч українців захворіли на кір.

У МОЗ назвали строки придатності вакцин від кору МОЗ вважає безпечною вакцинацію від кору під час епідемії грипу
Новини України ЛьвівМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаЛьвовская областьКір
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