В 2018 году в Украине корью заболели свыше 54 тыс. человек

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В течение последней недели 2018 года корью заболели 1 289 детей

В течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в течение последней недели 2018 года корью заболели более 2 тысяч человек - 865 взрослых и 1 289 детей. В целом в течение года корью заболели 54 481 человек, из них - 20 204 взрослых и 34 277 детей.

"Прививки - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что больше всего болеют корью в областях где наименьший уровень плановой вакцинации. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (11 873 человек), Ивано-Франковской (5 617 челове), Закарпатской (4 733 человек), Тернопольской (3 658 человек), Винницкой ( 3 422 человек) и Черновицкой (3 384 человек) областях.

Кроме того, по состоянию на 1 декабря свыше 84% детей получили первую дозу вакцины от кори, две дозы вакцины - 83,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине растет количество больных корью.

Напомним, в Украине с начала 2018 года от кори умерли 16 человек. За неделю с 10 по 16 декабря в Украине корью заболели 2 652 человек.