ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа планируют создать Совет мира для Украины по образцу Газы, - FT

Суббота 17 января 2026 02:50
UA EN RU
У Трампа планируют создать Совет мира для Украины по образцу Газы, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает создание "Совета мира" по образцу Сектора Газа, который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как известно, "Совет мира" - это часть мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. Этот орган, председателем которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Как сказал FT украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавлять американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

Собеседник издания сказал, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России, и его задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

Известно также, что США рассматривают Совет мира, который бы занимался Венесуэлой. Предложения по советам представят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.

На каком этапе мирное урегулирование войны в Украине

США и Украина продолжают диалог по мирному соглашению с РФ, сегодня стороны начнут новый раунд переговоров в Майами. По словам президента Владимира Зеленского, сейчас мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на все сто.

Однако стороны до сих пор не пришли к согласию по ключевому вопросу - территориальным уступкам агрессору. Вашингтон настаивает на том, чтобы отдать Донбасс Москве, однако Украина категорически против этого.

РФ также стоит на своем относительно украинских территорий и не планирует уступать. На переговорах в Москве с американской делегацией в начале декабря к компромиссу стороны так и не пришли, о чем заявили в Кремле, хотя и сказали о конструктиве в переговорах.

Недавно спецпосланника главы Кремля Кирилла Дмитриева видели в Париже, он якобы посещал посольство США. Это было после собрания "коалиции желающих" во французской столице, которая тоже занимается Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа