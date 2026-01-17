У Трампа планируют создать Совет мира для Украины по образцу Газы, - FT

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает создание "Совета мира" по образцу Сектора Газа, который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как известно, "Совет мира" - это часть мирного плана для Сектора Газа, согласованного при посредничестве Трампа. Этот орган, председателем которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Как сказал FT украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавлять американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

Собеседник издания сказал, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России, и его задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

Известно также, что США рассматривают Совет мира, который бы занимался Венесуэлой. Предложения по советам представят на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.