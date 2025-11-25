ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В России заявили, что получили мирный план США по неофициальным каналам

Вторник 25 ноября 2025 15:17
UA EN RU
В России заявили, что получили мирный план США по неофициальным каналам Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам. Документ насчитывает 28 пунктов, и никаких других его версий РФ не получала.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров агентству ТАСС.

Российский министр как всегда обвинил западные страны в попытках, как он выразился, переиначить план президента США Дональда Трампа и подорвать его усилия по урегулированию.

"Мы ожидаем от них той версии, которую они будут считать промежуточной с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами с украинцами. Тогда мы будем смотреть", - сказал Лавров.

Он утверждает, что ситуация может измениться в случае, если из документа уберут договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Лаврова, Москва якобы готова обсуждать конкретные формулировки, однако "настаивает на сохранении духа и буквы договоренностей", которые, по его утверждению, были зафиксированы на Аляске.

В противном случае, заявил он, ситуация будет принципиально иной.

Мирный план США

Как известно, команда Дональда Трампа подготовила мирный план для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

После женевских переговоров делегаций США и Украины количество пунктов в проекте плана сократили с 28 до 19.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Лавров Война в Украине мирный план США
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины