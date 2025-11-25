В Москве заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам. Документ насчитывает 28 пунктов, и никаких других его версий РФ не получала.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров агентству ТАСС.

Российский министр как всегда обвинил западные страны в попытках, как он выразился, переиначить план президента США Дональда Трампа и подорвать его усилия по урегулированию.

"Мы ожидаем от них той версии, которую они будут считать промежуточной с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами с украинцами. Тогда мы будем смотреть", - сказал Лавров.

Он утверждает, что ситуация может измениться в случае, если из документа уберут договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Лаврова, Москва якобы готова обсуждать конкретные формулировки, однако "настаивает на сохранении духа и буквы договоренностей", которые, по его утверждению, были зафиксированы на Аляске.

В противном случае, заявил он, ситуация будет принципиально иной.