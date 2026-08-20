В Броварах из-за вражеской атаки произошла авария на электросетях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко .

Из-за вражеской атаки в Броварской громаде произошла авария на объектах электроснабжения.

По его словам, энергетики приступят к ликвидации последствий сразу, как только это позволит ситуация безопасности в городе.

Мэр также напомнил жителям о необходимости соблюдать информационную тишину во время атаки - то есть не публиковать данные о последствиях ударов или месте попаданий в официальные сообщения.