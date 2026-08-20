В Броварах из-за вражеской атаки произошла авария на электросетях
В Броварской общине из-за вражеской атаки произошла авария на объектах электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
Из-за вражеской атаки в Броварской громаде произошла авария на объектах электроснабжения.
По его словам, энергетики приступят к ликвидации последствий сразу, как только это позволит ситуация безопасности в городе.
Мэр также напомнил жителям о необходимости соблюдать информационную тишину во время атаки - то есть не публиковать данные о последствиях ударов или месте попаданий в официальные сообщения.
В Киеве в результате атаки повреждена детская больница, люди оказались под завалами, а обломки попали сразу в нескольких районах Киева, включая Соломенский, Святошинский и Дарницкий.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами, а Воздушные силы заблаговременно предупреждали об угрозе с северного направления. В тот же день украинцев предупредили о подготовке Россией новых обстрелов - руководство РФ, по оценкам, не настроено на мир.