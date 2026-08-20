Часть Киева осталась без света после ночной атаки

Часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без электроснабжения после ночной атаки России на столицу. Энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Эта атака затронула не только Киев, но и область - в Броварской общине из-за удара произошла авария на объектах электроснабжения , и энергетики ожидают разрешения ситуации безопасности, чтобы начать ремонтные работы.

В самой столице в результате ударов повреждена детская больница, люди оказались под завалами, а обломки попали сразу в нескольких районах - Соломенском, Святошинском и Дарницком.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами, а Воздушные силы заблаговременно предупреждали об угрозе с северного направления. В тот же день украинцев предупредили о подготовке Россией новых обстрелов - руководство РФ, по оценкам, не настроено на мир.