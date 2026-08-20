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Часть Киева осталась без света после ночной атаки

02:24 20.08.2026 Чт
1 мин
Энергетики пока не могут точно сказать, что именно привело к отключению
aimg Екатерина Коваль
Часть Киева осталась без света после ночной атаки Фото: энергетики выясняют причину отключения (Getty Images)
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Часть Святошинского и Соломенского районов Киева осталась без электроснабжения после ночной атаки России на столицу. Энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Часть Святошинского и Соломенского районов Киева оказалась без света.

В настоящее время энергетики выясняют причину отключения.

Эта атака затронула не только Киев, но и область - в Броварской общине из-за удара произошла авария на объектах электроснабжения, и энергетики ожидают разрешения ситуации безопасности, чтобы начать ремонтные работы.

В самой столице в результате ударов повреждена детская больница, люди оказались под завалами, а обломки попали сразу в нескольких районах - Соломенском, Святошинском и Дарницком.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами, а Воздушные силы заблаговременно предупреждали об угрозе с северного направления. В тот же день украинцев предупредили о подготовке Россией новых обстрелов - руководство РФ, по оценкам, не настроено на мир.

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