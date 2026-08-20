Главная цель - Киевщина: ПВО ночью сбила 186 воздушных целей, но есть прилеты на 28 локациях

В течение ночи 20 августа Россия совершала воздушное нападение разными типами ракет и дронов. Главное направление вражеского удара - Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 20 августа

Минувшей ночью враг применил:

ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории ("Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400);

36 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Искандер-К"/Х-59;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 баражирующих боеприпаса "Бандероль";

168 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

К отражению российской атаки были привличены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей РФ ПВО смогла обезвредить 20 августа

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, украинские защитники сбили/подавили:

31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К"/Х-59;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 баражирующих боеприпаса "Бандероль";

145 дронов разных типов.

Силы ПВО отражали вражескую атаку на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - добавили в ВС ВСУ.

Там также подчеркнули, что воздушное нападение РФ продолжается до сих пор.