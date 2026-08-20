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Главная цель - Киевщина: ПВО ночью сбила 186 воздушных целей, но есть прилеты на 28 локациях

09:58 20.08.2026 Чт
2 мин
Защитники смогли уничтожить десятки ракет
aimg Юлия Капитонова
Главная цель - Киевщина: ПВО ночью сбила 186 воздушных целей, но есть прилеты на 28 локациях Фото: Известны результаты работы ПВО 20 августа (Getty Images)
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В течение ночи 20 августа Россия совершала воздушное нападение разными типами ракет и дронов. Главное направление вражеского удара - Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 20 августа

Минувшей ночью враг применил:

  • ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории ("Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400);
  • 36 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Искандер-К"/Х-59;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 баражирующих боеприпаса "Бандероль";
  • 168 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

К отражению российской атаки были привличены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей РФ ПВО смогла обезвредить 20 августа

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, украинские защитники сбили/подавили:

  • 31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К"/Х-59;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 баражирующих боеприпаса "Бандероль";
  • 145 дронов разных типов.

Силы ПВО отражали вражескую атаку на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - добавили в ВС ВСУ.

Там также подчеркнули, что воздушное нападение РФ продолжается до сих пор.

Ранее РБК-Украина рассказывало все главные новости о массированной атаке на Киев и область 20 августа.

Также мы писали, что сейчас в столице десятки тысяч домов остаются без света после вражеских ударов.

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