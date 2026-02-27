ua en ru
Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире: военные отреагировали

Пятница 27 февраля 2026 00:01
Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире: военные отреагировали Фото: аианосец ВМС Франции Шарль де Голль (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту шведского города Мальме, куда флагман прибыл на учения. Шведские военные отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.

Читайте также: Российский дрон залетел в Румынию: как отреагировала страна НАТО

Известно, что российский дрон был запущен с соседнего судна - он приблизился к авианосцу ВМС Франции, а затем шведские военные применили РЭБ для его деактивации.

Беспилотник исчез с места происшествия. Пока неясно, вернулся ли он на российский корабль, с которого прилетел, или упал в море.

"Шарль де Голль" - крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. Он способен перевозить тысячи военных и до 30 истребителей.

В настоящее время корабль находится в порту Мальме, где пришвартован, в частности, для проведения стратегических учений.

Провокации с российскими дронами

На фоне того, как РФ расширяет производство различных беспилотников, провокации с дронами в Европе уже перестали быть редкостью. Если до сентября 2025 года это были одиночные случаи, то после масштабного проникновения дронов РФ в Польшу в сентябре, в ЕС все чаще проникали неизвестные летальные объекты, поднимающие на уши военных и правительства.

В самой только Германии за год зпфиксировали более тысячи дронов, летающих над военными обьектами. Преследование кораблей НАТО беспилотниками или их маневры над инфраструктурами стран Европы также стало обыденностью.

В то же время в Москве отрицают дроновые провокации в Европе в то время, когда РФ модернизирует свои дроны и запускает их массовое производство.

