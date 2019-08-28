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На матч Литва - Україна відбору Євро-2020 продані всі квитки

Новини » Спорт    28.08.2019 - 18:28
На матч Литва - Україна відбору Євро-2020 продані всі квитки
Фото: (lff.lt)

Місткість арени понад 5 тисяч глядачів

На матч між збірними Литви і України в рамках відбору Євро-2020, який відбудеться 7 вересня у Вільнюсі, очікується аншлаг. Як повідомляє прес-служба Литовської федерації футболу, всі квитки на поєдинок продані.

Продаж квитків на цей матч завершена і їх більше немає у вільному доступі.

Поєдинок Литва - Україна відбудеться на стадіоні ЛФФ, місткість якого - понад 5000 глядачів. Українська асоціація футболу забронювала 1000 місць для українських фанатів.

Національна збірна України з футболу збереться в Києві 2 вересня і почне свій збір з відкритого тренування на стадіоні НСК "Олімпійський", а 7 вересня у Вільнюсі зіграє кваліфікаційний матч Євро-2020 проти збірної Литви. Поєдинок стартує о 19:00 за київським часом.

Збірна України посідає перше місце у відбірковій групі B Євро-2020. У підопічних Андрія Шевченка 10 очок після чотирьох матчів. Збірна Литви замикає турнірну таблицю. Після трьох поєдинків у неї лише одне очко в активі.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації.

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