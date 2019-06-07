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Збірна України розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020

Новини » Спорт    07.06.2019 - 23:47
Збірна України розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020
Фото: Україна - Сербія (twitter.com/FFUKRAINE)

Команда Андрія Шевченка забила 5 голів

Збірна України в третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Матч на "Арена Львів" завершився з рахунком 5:0.

Підопічні Андрія Шевченка застосували високий пресинг у стартові хвилини. Що дозволило на 26 хвилині Циганкову відкрити рахунок, а вже через хвилину він оформив дубль.

Потім Коноплянка на 46 хвилині довів рахунок до розгромного. Через 13 хвилин Яремчук забив перший гол у складі збірної України.

На 75 хвилині Коноплянка оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

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