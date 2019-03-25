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Збірна України вирвала перемогу у Люксембургу завдяки автоголу

Новини » Спорт    25.03.2019 - 23:49
Збірна України вирвала перемогу у Люксембургу завдяки автоголу
Фото: Люксембург - Україна (Павло Кубанов/ffu.ua)

Другий матч відбору на Євро-2020 команда Шевченка завершила з рахунком 2:1

Збірна комнади України на виїзді обіграла команду Люксембургу в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року. Зустріч на стадіоні "Жозі Бартель завершилася з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі відкрив нападник збірної Люксембургу Давид Тюпело на 34 хвилині гри. Через 6 хвилин півзахисник Віктор Циганков зрівняв рахунок поєдинку. Цей гол став першим для українського хавбека за збірну.

У компенсований час зустрічі, на 93 хвилині півзахисник команди Люксембургу Жерсон Родрігес забив гол у свої ворота і допоміг українській команді здобути перемогу.

Таким чином, збірна України набрала 4 очки і займає 1 місце в турнірній таблиці групи В. Люксембург (3) розташовується на 2 місці в таблиці.

Названо стартові склади на матч відбору Євро-2020 Люксембург - Україна Португалія та Україна розійшлися нічиєю у матчі відбору до Євро-2020
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