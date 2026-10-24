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Зеленский ответил, чувствует ли себя преданным Штатами после последних событий

05:05 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Зеленский ответил, чувствует ли себя преданным Штатами после последних событий Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует себя преданным из-за последних решений лидера США Дональда Трампа, однако пожаловался на нехватку помощи от Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Зеленский под сомнительной поддержкой Вашингтона подразумевал, в частности, договоренности Трампа с диктатором Путиным по поводу российского дизельного горючего, очень малое количество поддержки ракетами для Patriot, ограничение скорости спутникового интернета для ВСУ.

Журналист конкретно спросил Зеленского, чувствует ли он преданным Штатами и что конкретно чувствует. Тот ответил:

"Чувствую то, что чувствую. Это не поддержка", - сказал президент.

По просьбе журналиста уточнить, что пошло не так с Трампом, глава государства вспомнил отношения последнего с диктатором РФ.

"Я не знаю, правильно это или нет, потому что дружить с Путиным или нет - это его личное решение", - сообщил Зеленский и добавил, что "они находятся в достаточно хороших отношениях".

Отдельно президент подчеркнул, что Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot за последние три месяца, тогда как ей нужно гораздо больше - где-то 350 в месяц.

Последняя риторика Трампа

Как известно, Трамп и Путин заключили соглашение по поставкам на мировой рынок российского дизельного горючего, что свидетельствует о частичной отмене санкций с РФ.

Также США предоставили Украине достаточно ограниченное количество ракет-перехватчиков в Patriot и угрожали отменить программу поддержки укр. армии PURL.

В то же время скорость спутникового интернета Starlink для ВСУ снизилась, что негативно влияет на ход войны для Украины на фронте.

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