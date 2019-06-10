Збірна України мінімально перемогла Люксембург у відборі на Євро-2020

Фото: Роман Яремчук (ffu.ua)

Єдиний гол в матчі забив Роман Яремчук

Збірна України мінімально обіграла команду Люксембурга в рамках четвертого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року. Поєдинок на "Арена Львів" завершився з рахунком 1:0.

Єдиним голом у ворота Люксембургу відзначився нападник збірної України Роман Яремчук на 6 хвилині гри. Це другий матч поспіль для футболіста, в якому він забиває за національну команду. Дебютний гол він забив три дні тому в зустрічі проти Сербії (5:0). Для 23-річного форварда це 9 матч за збірну.

Таким чином, команда Андрія Шевченка продовжила очолювати свою відбірну групу, зігравши раніше внічию проти Португалії (0:0), а потім здолавши Люксембург з рахунком 2:1. Після чотирьох турів у України 10 очок в групі. Люксембург і Сербія мають по 4 очки.

Є і друга перемога!



6 очок до нашого активу!#МиЗбірна #УкраїнаЛюксембург pic.twitter.com/5nbTxB5abo — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) June 10, 2019

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 7 вересня на виїзді проти Литви.