Литва проти Xiaomi та "чайові" в Twitter. Головне зі світу технологій

Apple готує новий MacBook Pro

До кінця 2021 року Apple офіційно покаже ще два продукти. Зокрема, нове покоління бездротових навушників AirPods і ноутбук MacBook Pro.

Очікується, що компанія представить 14 і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro з екранами mini-LED і процесорами Apple M1X.

А до числа новинок наступного року, крім iPhone і Apple Watch, увійдуть настільний комп'ютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а також навушники AirPods Pro 2 з активним шумозаглушенням.

Литва радить позбутися смартфонів Xiaomi

Міністерство оборони Литви рекомендувало користувачам позбутися смартфонів Xiaomi і взагалі уникати покупки китайських гаджетів. У відомстві прийшли до висновку, що продукти Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі певні терміни, а також стежити за власником.

Згідно зі звітом Національного центру кібербезпеки Литви, наприклад, такі можливості ПЗ Xiaomi Mi 10T 5G відключені для регіону Європейського союзу, але можуть бути включені віддалено в будь-який час.

"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися вже придбаних", - заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

Facebook представив дисплеї Portal для відеодзвінків

Тим часом Facebook випускає два нових портативних дисплея Portal для відеодзвінків. Це перше велике оновлення лінійки, яка вийшла ще в 2019 році.

Нові пристрої Portal Go і Portal Plus вже доступні для попереднього замовлення в США за ціною 199 і 349 доларів відповідно. У Portal Go екран діагоналлю 10 дюймів, у Portal Plus - 14 дюймів. Дисплеї оснащені ширококутною камерою, яка автоматично стежить за людиною.

Пристрої Portal призначені повністю для відеодзвінків і підтримують Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans і GoToMeeting. Очікується, що в грудні Portal додасть підтримку Microsoft Teams.

Twitter дозволив давати улюбленим авторам чайові в біткойнах

Сервіс мікроблогів Twitter зробив загальнодоступною функцію, яка дозволяє відправляти блогерам "чайові" в біткойнах. При цьому сама соціальна мережа не стягує відсоток.

Відправити гроші можна буде тим блогерам, які підключили цю спеціальну функцію - у них в профілі буде відображатися відповідний значок.

Робопсів Spot влаштували на завод і в страхову компанію

Роботизований пес компанії Boston Dynamics приступив до патрулювання території виробничих цехів автомобільного гіганта Hyundai. Він допомагає знаходити витоки та в цілому стежить за безпекою на об'єкті.

Крім того, іншу модель Spot включили до складу групи фахівців з врегулювання претензій американської страхової компанії Farmers Insurance. Він буде спеціалізуватися на оцінці збитку, нанесеного різними катастрофами - ураганами, лісовими пожежами, землетрусами, торнадо і т. д.

Акумулятор з супершвидкою зарядкою

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили інноваційний літій-вуглецевий акумулятор, який можна заряджати за лічені хвилини. Наприклад, батарею для електроскутера можна зарядити лише за півтори хвилини.

Хімічний склад батарей поєднує в собі переваги суперконденсаторів з традиційними літій-іонними батареями. Він має високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, який відокремлений органічним електролітом. Як заявляють компанії, в результаті акумулятор не страждає від ефектів термічної деградації і стабільний при високих температурах.

Така конструкція забезпечує термін служби в 100 000 циклів перезарядки і більше.

Китай оголосив транзакції з криптовалютами нелегальними

Народний банк Китаю визнав всі транзакції з криптовалютами нелегальними. Згідно з його позицією, всі криптовалюти мають бути заборонені на території Китаю.

У заяві йдеться про те, що всі криптовалюти, включаючи біткойн, не є фіатними валютами і не можуть бути введені в обіг на ринку. А всі транзакції, пов'язані з криптовалютою, в тому числі послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, є нелегальною фінансовою діяльністю.

Facebook допоможе шукати зниклих дітей в Україні

Facebook запускає в Україні новий інструмент Amber Alert. Очікується, що він може підвищити шанс знайти зниклих дітей.

Інструмент являє собою оперативні повідомлення, які будуть надходити користувачам про те, що в близькій до них місцевості пропала дитина. AMBER Alert показуватиме в стрічці фото зниклої дитини та інформацію куди звертатися, якщо користувач її побачить.