Міноборони Литви закликає позбавлятися від смартфонів Xiaomi: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що в Міноборони Литви прийшли до висновку, що смартфони Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "Рух за демократію".

Наприклад, у звіті Національного центру кібербезпеки Литви говориться, що ці можливості програмного забезпечення смартфона Xiaomi Mi 10T 5g відключені для регіону Європейського союзу, але можуть бути включені віддалено в будь-який час.

"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися вже придбаних", - заявив заступник міністра оборони Маргіріс Абукявічюс.