Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоіни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Соцмережа не буде отримувати відсотки від відправки грошових коштів. Функція фінансової підтримки вже працює на пристроях з операційною системою iOS, в найближчі тижні їй зможуть скористатися і власники Android.

При цьому функція буде доступна користувачам, які старше 18 років.

Відправити винагороди можна буде тим блогерам, які підключили цю функцію, у них в профілі буде відображатися спеціальний значок. При натисканні на нього треба буде вибрати додаток, через яке будуть переведені гроші. Відправляти біткойни можна за допомогою платіжного додатка Strike.