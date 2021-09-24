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Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоіни

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П'ятниця 24 вересня 2021 08:17
Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоіни Фото: Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоіни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Соціальна мережа Twitter зробив загальнодоступною функцію, що дозволяє відправляти улюбленим блогерам сервісу грошові винагороди. Зокрема, автори зможуть отримувати "чайові" в біткоіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Соцмережа не буде отримувати відсотки від відправки грошових коштів. Функція фінансової підтримки вже працює на пристроях з операційною системою iOS, в найближчі тижні їй зможуть скористатися і власники Android.

При цьому функція буде доступна користувачам, які старше 18 років.

Відправити винагороди можна буде тим блогерам, які підключили цю функцію, у них в профілі буде відображатися спеціальний значок. При натисканні на нього треба буде вибрати додаток, через яке будуть переведені гроші. Відправляти біткойни можна за допомогою платіжного додатка Strike.

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