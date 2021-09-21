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Facebook представив два нових пристрої Portal для відеодзвінків

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Вівторок 21 вересня 2021 20:46
Facebook представив два нових пристрої Portal для відеодзвінків Фото: новий гаджет Portal Go (portal.facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Американська компанія Facebook випускає два нові портативні дисплеї Portal для відеодзвінків. Це перше велике оновлення лінійки, що вийшла ще в 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію на сторінці засновника Facebook Марка Цукерберга.

Нові дисплеї Portal Go і Portal Plus вже доступні для попереднього замовлення за ціною 199 і 349 доларів відповідно. Portal Go має екран діагоналлю 10 дюймів, Portal Plus - 14 дюймів.

Традиційно гаджети Portal оснащені ширококутною камерою, яка автоматично стежить за людиною. При цьому версія Go має автономний акумулятор, тобто не вимагає постійного підключення до джерела живлення. Portal Plus працює так само, як і попередня преміальна версія, але Facebook позбавив його поворотного дисплея і тепер не можна змінювати орієнтацію з книжкової на альбомну.

У обох гаджетів на камері є фізична шторка, яка закриває її. Пристрої Portal призначені повністю для відеодзвінків і підтримують Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans і GoToMeeting. Очікується, що в грудні Portal додасть підтримку Microsoft Teams.

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Facebook Марк Цукерберг
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