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Банк Китаю визнав нелегальними операції з криптовалютами. І вимагає їх заборонити

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Пекін, П'ятниця 24 вересня 2021 13:46
Банк Китаю визнав нелегальними операції з криптовалютами. І вимагає їх заборонити Фото: біткойн мають намір заборонити в Китаї (Chesnot/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Народний банк Китаю визнав всі транзакції з криптовалютами нелегальними. Згідно із заявою регулятора, всі криптовалюта мають бути заборонені на території Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У заяві Народного банку Китаю йдеться про те, що всі криптовалюти, включаючи біткойн, не є фіатними валютами і не можуть бути введені в обіг на ринку. А всі транзакції, пов'язані з криптовалютою, в тому числі послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, є нелегальною фінансовою діяльністю.

Як пише Bloomberg, на цій заяві біткойн відразу впав на 5,5%. Китайське агентство економічного планування також заявило, що для Пекіна є невідкладним завданням викорінити майнінг криптовалют. У тому числі, для досягнення цілей щодо зниження викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти російсько-чеської платформи для обміну криптовалют, яка допомагала хакерам.

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