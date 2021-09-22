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Українців у Facebook сповіщатимуть про зниклих дітей

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Україна, Середа 22 вересня 2021 20:27
Українців у Facebook сповіщатимуть про зниклих дітей Фото: українців у Facebook сповіщатимуть про зниклих дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Facebook запускає в Україні новий інструмент, який отримав назву AMBER Alert. Він допоможе підвищити шанс знайти зниклих дітей в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначається, що інструмент оперативних повідомлень повідомлятиме користувачів про дітей, які зниклих в близькій до них місцевості.

"AMBER Alert покаже вам в стрічці фотографію зниклої дитини та інформацію куди звертатися, якщо його побачите", - пише Федоров.

Це допоможе підвищити шанси врятувати зниклу дитину в перші 24 години.

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