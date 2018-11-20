Литва може покинути Інтерпол, якщо організацію очолить представник РФ

Фото: Олександр Прокопчук (МВС.РФ)

Сейм Литви прийняв відповідну резолюцію

Литва розгляне можливість виходу з Інтерполу, якщо його головою буде обраний представник Росії Олександр Прокопчук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

В Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що Литва буде прагнути до того, щоб главою міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу не був обраний Прокопчук.

За словами глави МВС Литви Эймутиса Місюнаса, у випадку, якщо нинішній віце-президент Інтерполу Прокопчук переможе на виборах, "Інтерпол стане політизованим знаряддям режимної розправи".

"Ми бачимо, що і раніше в Росії були спроби використовувати міжнародні ордери на арешт і можливості Інтерполу для розправи з активістами громадянського і демократичного суспільства Росії, так і з литовськими посадовими особами", - заявив міністр.

Крім того, в резолюції Сейму говориться, що якщо главою Інтерполу буде обраний представник Росії, то Литва буде змушена розглянути можливість виходу з цієї організації.

"Якщо Прокопчук буде обраний главою Інтерполу, то Литва разом з іншими демократичними країнами повинна буде негайно розглянути можливість виходу з цієї організації", - йдеться в резолюції, ухваленій у вівторок сеймом Литви.

Раніше РБК-Україна писало, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться братом кандидату на пост глави Інтерполу від РФ Прокопчуку.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіян