Литва может покинуть Интерпол, если организацию возглавит представитель РФ

Фото: Александр Прокопчук (МВД.РФ)

Сейм Литвы принял соответствующую резолюцию

Литва рассмотрит возможность выхода из Интерпола, если его главой будет избран представитель России Александр Прокопчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В Министрестве внутренних дел страны заявили, что Литва будет стремиться к тому, чтобы главой международной организации полиции Интерпола не был избран Прокопчук.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, в случае, если нынешний вице-президент Интерпола Прокопчук победит на выборах, "Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы".

"Мы видим, что и ранее у России были попытки использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами", - заявил министр.

Кроме того, в резолюции Сейма говорится, что если главой Интерпола будет избран представитель России, то Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из этой организации.

"Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в резолюции, принятой во вторник сеймом Литвы.

Ранее РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится братом кандидату на пост главы Интерпола от РФ Прокопчуку.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиян