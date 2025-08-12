ua en ru
Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецепт

Вторник 12 августа 2025
Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецепт
Автор: Татьяна Самарук

Легкий и вкусный салат с грибами, курицей и кукурузой - идеальный вариант для быстрого ужина или обеда. Насыщенный грибной вкус в сочетании со сладкой кукурузой подарит настоящее гастрономическое удовольствие и заряд энергии на весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Салат с кукурузой: простой рецепт

Ингредиенты:

  • вареная кукуруза - 1-2 початка (или 1 стакан вареных зерен)
  • свежие или консервированные грибы - 200 г
  • копченая курица (филе) - 200 г
  • перепелиные яйца - 8-10 шт.
  • сметана - 1 ст. л
  • неострая горчица - 1 ст. л
  • зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) - по вкусу
  • соль, перец - по вкусу
  • растительное масло для жарки грибов

Способ приготовления

Сначала грибы нужно помыть и нарезать пластинками. Далее обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу.

В частности, если вареная кукуруза, то нужно снять зерна ножом с качана. Если покупаете консервированную, просто сцедить жидкость.

Курицу нарежьте небольшими кусочками или соломкой. Яйца отварите вкрутую (примерно 4-5 минут после закипания воды). Охладите, очистите и разрежьте пополам.

Для соуса смешайте сметану с горчицей, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для кислинки.

В большой миске выложите все ингредиенты, заправьте все соусом и перемешайте.

Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецептРецепт вкусного салата с кукурузой (фото: кадр из видео)

