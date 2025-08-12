Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецепт

Легкий и вкусный салат с грибами, курицей и кукурузой - идеальный вариант для быстрого ужина или обеда. Насыщенный грибной вкус в сочетании со сладкой кукурузой подарит настоящее гастрономическое удовольствие и заряд энергии на весь день.

Салат с кукурузой: простой рецепт

Ингредиенты:

вареная кукуруза - 1-2 початка (или 1 стакан вареных зерен)

свежие или консервированные грибы - 200 г

копченая курица (филе) - 200 г

перепелиные яйца - 8-10 шт.

сметана - 1 ст. л

неострая горчица - 1 ст. л

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) - по вкусу

соль, перец - по вкусу

растительное масло для жарки грибов

Способ приготовления

Сначала грибы нужно помыть и нарезать пластинками. Далее обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу.

В частности, если вареная кукуруза, то нужно снять зерна ножом с качана. Если покупаете консервированную, просто сцедить жидкость.

Курицу нарежьте небольшими кусочками или соломкой. Яйца отварите вкрутую (примерно 4-5 минут после закипания воды). Охладите, очистите и разрежьте пополам.

Для соуса смешайте сметану с горчицей, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для кислинки.

В большой миске выложите все ингредиенты, заправьте все соусом и перемешайте.

