Летний салат с кукурузой и курицей: простой и очень легкий рецепт
Легкий и вкусный салат с грибами, курицей и кукурузой - идеальный вариант для быстрого ужина или обеда. Насыщенный грибной вкус в сочетании со сладкой кукурузой подарит настоящее гастрономическое удовольствие и заряд энергии на весь день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Салат с кукурузой: простой рецепт
Ингредиенты:
- вареная кукуруза - 1-2 початка (или 1 стакан вареных зерен)
- свежие или консервированные грибы - 200 г
- копченая курица (филе) - 200 г
- перепелиные яйца - 8-10 шт.
- сметана - 1 ст. л
- неострая горчица - 1 ст. л
- зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) - по вкусу
- соль, перец - по вкусу
- растительное масло для жарки грибов
Способ приготовления
Сначала грибы нужно помыть и нарезать пластинками. Далее обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки, посолить и поперчить по вкусу.
В частности, если вареная кукуруза, то нужно снять зерна ножом с качана. Если покупаете консервированную, просто сцедить жидкость.
Курицу нарежьте небольшими кусочками или соломкой. Яйца отварите вкрутую (примерно 4-5 минут после закипания воды). Охладите, очистите и разрежьте пополам.
Для соуса смешайте сметану с горчицей, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите. По желанию можно добавить немного лимонного сока или уксуса для кислинки.
В большой миске выложите все ингредиенты, заправьте все соусом и перемешайте.
Рецепт вкусного салата с кукурузой (фото: кадр из видео)
