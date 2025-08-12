ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт

Вівторок 12 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт Рецепт смачного салату з куркою та кукурудзою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Легкий і смачний салат з грибами, куркою та кукурудзою - ідеальний варіант для швидкої вечері або обіду. Насичений грибний смак у поєднанні з солодкою кукурудзою подарує справжнє гастрономічне задоволення та заряд енергії на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Салат з кукурудзою: простий рецепт

Інгредієнти:

  • варена кукурудза - 1-2 качани (або 1 склянка варених зерен)
  • свіжі або консервовані гриби - 200 г
  • копчена курка (філе) - 200 г
  • перепелині яйця - 8-10 шт.
  • сметана - 1 ст. л
  • не гостра гірчиця - 1 ст. л
  • зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) - за смаком
  • сіль, перець - за смаком
  • рослинна олія для смаження грибів

Спосіб приготування

Спочатку гриби потрібно помити і нарізати пластинками. Далі обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, посолити і поперчити за смаком.

Зокрема, якщо варена кукурудза, то потрібно зняти зерна ножем з качана. Якщо купуєте консервовану, просто зцідити рідину.

Курку наріжте невеликими шматочками або соломкою. Яйця відваріть круто (приблизно 4-5 хвилин після закипання води). Охолодіть, очистіть і розріжте навпіл.

Для соусу змішайте сметану з гірчицею, додайте дрібно нарізану зелень, посоліть і поперчіть. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для кислинки.

У великій мисці викладіть усі інгредієнти, заправте все соусом та перемішайте.

Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецептРецепт смачного салату з кукурудзою (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Салати
Новини
ISW: наступ окупантів на Добропілля повторює тактику РФ під Авдіївкою
ISW: наступ окупантів на Добропілля повторює тактику РФ під Авдіївкою
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні