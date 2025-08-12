Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт

Легкий і смачний салат з грибами, куркою та кукурудзою - ідеальний варіант для швидкої вечері або обіду. Насичений грибний смак у поєднанні з солодкою кукурудзою подарує справжнє гастрономічне задоволення та заряд енергії на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Салат з кукурудзою: простий рецепт

Інгредієнти:

варена кукурудза - 1-2 качани (або 1 склянка варених зерен)

свіжі або консервовані гриби - 200 г

копчена курка (філе) - 200 г

перепелині яйця - 8-10 шт.

сметана - 1 ст. л

не гостра гірчиця - 1 ст. л

зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) - за смаком

сіль, перець - за смаком

рослинна олія для смаження грибів

Спосіб приготування

Спочатку гриби потрібно помити і нарізати пластинками. Далі обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, посолити і поперчити за смаком.

Зокрема, якщо варена кукурудза, то потрібно зняти зерна ножем з качана. Якщо купуєте консервовану, просто зцідити рідину.

Курку наріжте невеликими шматочками або соломкою. Яйця відваріть круто (приблизно 4-5 хвилин після закипання води). Охолодіть, очистіть і розріжте навпіл.

Для соусу змішайте сметану з гірчицею, додайте дрібно нарізану зелень, посоліть і поперчіть. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для кислинки.

У великій мисці викладіть усі інгредієнти, заправте все соусом та перемішайте.

Рецепт смачного салату з кукурудзою (фото: кадр з відео)