Літній салат з кукурудзою та куркою: простий та дуже легкий рецепт
Легкий і смачний салат з грибами, куркою та кукурудзою - ідеальний варіант для швидкої вечері або обіду. Насичений грибний смак у поєднанні з солодкою кукурудзою подарує справжнє гастрономічне задоволення та заряд енергії на весь день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Салат з кукурудзою: простий рецепт
Інгредієнти:
- варена кукурудза - 1-2 качани (або 1 склянка варених зерен)
- свіжі або консервовані гриби - 200 г
- копчена курка (філе) - 200 г
- перепелині яйця - 8-10 шт.
- сметана - 1 ст. л
- не гостра гірчиця - 1 ст. л
- зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) - за смаком
- сіль, перець - за смаком
- рослинна олія для смаження грибів
Спосіб приготування
Спочатку гриби потрібно помити і нарізати пластинками. Далі обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, посолити і поперчити за смаком.
Зокрема, якщо варена кукурудза, то потрібно зняти зерна ножем з качана. Якщо купуєте консервовану, просто зцідити рідину.
Курку наріжте невеликими шматочками або соломкою. Яйця відваріть круто (приблизно 4-5 хвилин після закипання води). Охолодіть, очистіть і розріжте навпіл.
Для соусу змішайте сметану з гірчицею, додайте дрібно нарізану зелень, посоліть і поперчіть. За бажанням можна додати трохи лимонного соку або оцту для кислинки.
У великій мисці викладіть усі інгредієнти, заправте все соусом та перемішайте.
Рецепт смачного салату з кукурудзою (фото: кадр з відео)
