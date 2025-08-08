ua en ru
Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнему

Пятница 08 августа 2025 07:45
Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнему Рецепт запеченных баклажанов с фаршем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сочные баклажаны, запеченные с ароматным мясным фаршем - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой рецепт, который сочетает нежность овощей и насыщенный вкус начинки, непременно станет вашим кулинарным фаворитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Запеченные баклажаны: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • баклажан - 1 шт.
  • кабачок - 1 шт.
  • фарш - 600 г
  • лук - 1 шт. (для фарша)
  • соль перец - по вкусу

Для заливки понадобится:

  • томатная паста - 1 ст. л
  • вода - 70 мл
  • сметана - 100 г
  • соль перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их кольцами. После этого добавьте в фарш лук, перец и соль и тщательно перемешайте.

Возьмите кольца баклажанов и на каждое положите немного фарша и складывайте в форму для запекания.

Для заливки смешайте все ингредиенты вместе и добавьте в блюдо.

Форму отправьте в духовку на 20 минут под фольгой и еще на 15 минут без фольги при температуре 180°C. По желанию в конце можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки за несколько минут до готовности.

Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнемуЗапеченные баклажаны с фаршем (фото: кадр из видео)

