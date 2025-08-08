Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнему
Сочные баклажаны, запеченные с ароматным мясным фаршем - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой рецепт, который сочетает нежность овощей и насыщенный вкус начинки, непременно станет вашим кулинарным фаворитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Запеченные баклажаны: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- баклажан - 1 шт.
- кабачок - 1 шт.
- фарш - 600 г
- лук - 1 шт. (для фарша)
- соль перец - по вкусу
Для заливки понадобится:
- томатная паста - 1 ст. л
- вода - 70 мл
- сметана - 100 г
- соль перец по вкусу
Способ приготовления
Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их кольцами. После этого добавьте в фарш лук, перец и соль и тщательно перемешайте.
Возьмите кольца баклажанов и на каждое положите немного фарша и складывайте в форму для запекания.
Баклажаны с фаршем (фото: кадр из видео)
Для заливки смешайте все ингредиенты вместе и добавьте в блюдо.
Форму отправьте в духовку на 20 минут под фольгой и еще на 15 минут без фольги при температуре 180°C. По желанию в конце можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки за несколько минут до готовности.
Запеченные баклажаны с фаршем (фото: кадр из видео)
