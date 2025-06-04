Вкус лета: 5 рецептов блюд для ужина, которые быстро готовятся

С наступлением лета все больше людей отдают предпочтение легким и быстрым в приготовлении блюдам. В этот период популярность набирают рецепты ужинов с сезонными овощами, зеленью и легкими белками.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о рецептах легких блюд для ужина, которые сможет приготовить каждый.

Легкий греческий салат из тунца

Когда нет настроения и сил, то лучшим вариантом станет быстрый салат. Единственное, что нужно сделать - это нарезать огурцы и помидоры.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 банка тунца в собственном соку

2 средних помидора или 10-12 черри

1 огурец

1/2 красного лука

1/2 болгарского перца

50-70 г сыра фета (можно заменить брынзой)

10 оливок

1-2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока

соль, перец - по вкусу

Помидоры, огурец, перец и лук нарежьте. Тунец разделите на кусочки вилкой, а фету нарежьте кубиками.

В большой миске смешайте все овощи, добавьте тунец, фету и оливки. Полейте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте специи. Аккуратно перемешайте - и все готово!

Греческий салат с тунцом (фото: Freepik)

Салат с макаронами

Салат из макарон - это быстрый и легкий вариант быстрого ужина.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

макароны - 150 г

огурец свежий - 1 шт

помидоры черри - 6-8 шт (или 1 большой помидор)

кукуруза консервированная - 3 ст. л

сыр твердый или фета - 100 г

зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

оливковое масло - 2 ст. ложки

соль, перец - по вкусу

лимонный сок или уксус - 1 ч. л.

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте", слейте воду и промойте холодной водой. Нарежьте овощи: огурец и помидоры небольшими кусочками.

Сыр нарежьте кубиками или раскрошите (если используете фету). В большой миске смешайте макароны, овощи, кукурузу, сыр и зелень.

Заправьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, лимонный сок.

Салат с макаронами и овощами (фото: Freepik)

Салат с курицей, киноа и клубникой

Этот легкий и вкусный рецепт салата идеально подходит для летнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

1 стакан вареной киноа (белой или смеси)

1 куриное филе (отварное, запеченное или обжаренное)

1 стакан клубники, нарезанной кубиками

1 авокадо, нарезанный кубиками

2 горсти листьев шпината или салата микс

1/4 лука, тонко нарезанного

2-3 ст. л. грецких орехов или фисташек (по желанию)

сыр фета

Для заправки:

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса или лимонного сока

1 ч. л. меда

соль и перец по вкусу

Промойте киноа и сварите в соотношении 1:2 с водой (примерно 15 минут). Курицу нарежьте на кусочки или разделите руками на волокна. Смешайте в большой миске киноа, курицу, клубнику, авокадо, зелень, лук и орехи.

Для заправки соедините все ингредиенты в баночке или маленькой миске. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.

Посыпьте сыром перед подачей.

Салат с курицей и клубникой (фото: Freepik)

Сэндвич с курицей капрезе

Курица капрезе - это блюдо, вдохновленное классическим итальянским салатом "Капрезе", которое сочетает в себе сочное куриное филе, свежие помидоры, моцареллу и базилик. Все это обычно запекается или готовится на сковороде и подается с бальзамическим соусом или глазурью.

Понадобятся такие ингредиенты:

2 булочки или ломтика хлеба (идеально - чиабатта, багет или цельнозерновой хлеб)

1 куриное филе

1-2 свежих помидора

100 г моцареллы

свежий базилик (несколько листочков)

оливковое масло - 1 ст. л.

бальзамический уксус - по желанию

соль, перец - по вкусу

По желанию можно использовать соус песто для смазывания хлеба.

Курицу посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла до золотистой корочки и нарежьте тонкими ломтиками.

Помидоры и моцареллу нарежьте кружочками, по желанию поджарьте хлеб на гриле или тостере. Смажьте хлеб песто и выложите слоями курица, помидор, моцареллу и листья базилика.

Сбрызните немного оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Закройте сэндвич вторым куском хлеба и слегка прижмите.

Сэндвич с курицей (фото: Freepik)

Салат из кукурузы и черной фасоли

Этот салат прекрасно подходит в качестве гарнира, легкого ужина.

Ингредиенты:

черная фасоль - 1 банка

кукуруза - 1 банка

болгарский перец - 1 шт., нарезать кубиками

помидоры черри - 10-12 шт., разрезать пополам

красный лук - 1 шт., мелко нарезать

зелень - по вкусу

сок лайма или лимона - 2 ст. л

оливковое масло - 2 ст. л

соль, черный перец - по вкусу

Смешайте в миске черную фасоль, кукурузу, болгарский перец, помидоры, лук и зелень.

Приготовьте заправку: смешайте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и (по желанию) чеснок и чили. Полейте заправкой салат и осторожно перемешайте.

Дайте настояться 10-15 минут в холодильнике для лучшего вкуса.

Салат из кукурузы и фасоли (фото: Freepik)