Вкус лета: 5 рецептов блюд для ужина, которые быстро готовятся
С наступлением лета все больше людей отдают предпочтение легким и быстрым в приготовлении блюдам. В этот период популярность набирают рецепты ужинов с сезонными овощами, зеленью и легкими белками.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о рецептах легких блюд для ужина, которые сможет приготовить каждый.
Легкий греческий салат из тунца
Когда нет настроения и сил, то лучшим вариантом станет быстрый салат. Единственное, что нужно сделать - это нарезать огурцы и помидоры.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 банка тунца в собственном соку
- 2 средних помидора или 10-12 черри
- 1 огурец
- 1/2 красного лука
- 1/2 болгарского перца
- 50-70 г сыра фета (можно заменить брынзой)
- 10 оливок
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- соль, перец - по вкусу
Помидоры, огурец, перец и лук нарежьте. Тунец разделите на кусочки вилкой, а фету нарежьте кубиками.
В большой миске смешайте все овощи, добавьте тунец, фету и оливки. Полейте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте специи. Аккуратно перемешайте - и все готово!
Греческий салат с тунцом (фото: Freepik)
Салат с макаронами
Салат из макарон - это быстрый и легкий вариант быстрого ужина.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- макароны - 150 г
- огурец свежий - 1 шт
- помидоры черри - 6-8 шт (или 1 большой помидор)
- кукуруза консервированная - 3 ст. л
- сыр твердый или фета - 100 г
- зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
- оливковое масло - 2 ст. ложки
- соль, перец - по вкусу
- лимонный сок или уксус - 1 ч. л.
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте", слейте воду и промойте холодной водой. Нарежьте овощи: огурец и помидоры небольшими кусочками.
Сыр нарежьте кубиками или раскрошите (если используете фету). В большой миске смешайте макароны, овощи, кукурузу, сыр и зелень.
Заправьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, лимонный сок.
Салат с макаронами и овощами (фото: Freepik)
Салат с курицей, киноа и клубникой
Этот легкий и вкусный рецепт салата идеально подходит для летнего обеда или ужина.
Ингредиенты:
- 1 стакан вареной киноа (белой или смеси)
- 1 куриное филе (отварное, запеченное или обжаренное)
- 1 стакан клубники, нарезанной кубиками
- 1 авокадо, нарезанный кубиками
- 2 горсти листьев шпината или салата микс
- 1/4 лука, тонко нарезанного
- 2-3 ст. л. грецких орехов или фисташек (по желанию)
- сыр фета
Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса или лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- соль и перец по вкусу
Промойте киноа и сварите в соотношении 1:2 с водой (примерно 15 минут). Курицу нарежьте на кусочки или разделите руками на волокна. Смешайте в большой миске киноа, курицу, клубнику, авокадо, зелень, лук и орехи.
Для заправки соедините все ингредиенты в баночке или маленькой миске. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.
Посыпьте сыром перед подачей.
Салат с курицей и клубникой (фото: Freepik)
Сэндвич с курицей капрезе
Курица капрезе - это блюдо, вдохновленное классическим итальянским салатом "Капрезе", которое сочетает в себе сочное куриное филе, свежие помидоры, моцареллу и базилик. Все это обычно запекается или готовится на сковороде и подается с бальзамическим соусом или глазурью.
Понадобятся такие ингредиенты:
- 2 булочки или ломтика хлеба (идеально - чиабатта, багет или цельнозерновой хлеб)
- 1 куриное филе
- 1-2 свежих помидора
- 100 г моцареллы
- свежий базилик (несколько листочков)
- оливковое масло - 1 ст. л.
- бальзамический уксус - по желанию
- соль, перец - по вкусу
По желанию можно использовать соус песто для смазывания хлеба.
Курицу посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла до золотистой корочки и нарежьте тонкими ломтиками.
Помидоры и моцареллу нарежьте кружочками, по желанию поджарьте хлеб на гриле или тостере. Смажьте хлеб песто и выложите слоями курица, помидор, моцареллу и листья базилика.
Сбрызните немного оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Закройте сэндвич вторым куском хлеба и слегка прижмите.
Сэндвич с курицей (фото: Freepik)
Салат из кукурузы и черной фасоли
Этот салат прекрасно подходит в качестве гарнира, легкого ужина.
Ингредиенты:
- черная фасоль - 1 банка
- кукуруза - 1 банка
- болгарский перец - 1 шт., нарезать кубиками
- помидоры черри - 10-12 шт., разрезать пополам
- красный лук - 1 шт., мелко нарезать
- зелень - по вкусу
- сок лайма или лимона - 2 ст. л
- оливковое масло - 2 ст. л
- соль, черный перец - по вкусу
Смешайте в миске черную фасоль, кукурузу, болгарский перец, помидоры, лук и зелень.
Приготовьте заправку: смешайте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и (по желанию) чеснок и чили. Полейте заправкой салат и осторожно перемешайте.
Дайте настояться 10-15 минут в холодильнике для лучшего вкуса.
Салат из кукурузы и фасоли (фото: Freepik)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Today и Shuba.
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