ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут

Суббота 07 июня 2025 07:45
UA EN RU
Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут Рецепт освежающего лимонада (фото: Unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В жару нет ничего лучше стакана холодного лимонада. Приготовить такой освежающий напиток можно дома всего за несколько минут.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что понадобится для приготовления любимого среди украинцев напитка.

Лимонад из апельсина: простой рецепт

Вкусных лимонадов полно на полках магазинов, но самыми полезными всегда остаются приготовленные дома. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • лимон - 1 шт.
  • апельсин - 2 шт.
  • вода - 2 л.
  • сахар - 100 г
  • лед и мята - по желанию ⠀

Легкий способ приготовить

Сначала нужно в миску натереть на терке цедру лимона и апельсина. Далее добавляем сахар и выжимаем весь возможный сок из лимона и апельсина.

После все тщательно перемешиваем, чтобы сахар растопился.

В добавленную смесь добавьте два литра воды и ставим в холодильник на несколько часов для настаивания и охлаждения.

Перед употреблением можно в стакан добавить кусочки лимона, мяту и лед.

Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минутРецепт летнего лимонада (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда Напитки
NEWS
Чего ожидать от курса доллара в середине июня: прогноз банкира
Чего ожидать от курса доллара в середине июня: прогноз банкира