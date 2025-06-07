Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут
В жару нет ничего лучше стакана холодного лимонада. Приготовить такой освежающий напиток можно дома всего за несколько минут.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что понадобится для приготовления любимого среди украинцев напитка.
Лимонад из апельсина: простой рецепт
Вкусных лимонадов полно на полках магазинов, но самыми полезными всегда остаются приготовленные дома. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- лимон - 1 шт.
- апельсин - 2 шт.
- вода - 2 л.
- сахар - 100 г
- лед и мята - по желанию ⠀
Легкий способ приготовить
Сначала нужно в миску натереть на терке цедру лимона и апельсина. Далее добавляем сахар и выжимаем весь возможный сок из лимона и апельсина.
После все тщательно перемешиваем, чтобы сахар растопился.
В добавленную смесь добавьте два литра воды и ставим в холодильник на несколько часов для настаивания и охлаждения.
Перед употреблением можно в стакан добавить кусочки лимона, мяту и лед.
Рецепт летнего лимонада (фото: кадр из видео)
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