Самолеты Орбана могли вывозить наличные и драгоценности из России: журналист раскрыл детали

Что известно о вывозе грузов из РФ

По словам Паньи, подобная информация начала появляться еще в 2016-2017 годах в службах национальной безопасности стран ЕС и НАТО. Журналист утверждает, что получил подтверждение того, что правительственные и частные самолеты из Венгрии возвращались из России загруженными наличными и драгоценностями.

Источниками информации стали чиновники по меньшей мере из шести разных стран. Паньи уточнил, что они получили эти сведения не через прослушивание венгерских чиновников, а через разговоры российских чиновников, которые обсуждали подготовку такого груза.

Паньи выразил убеждение, что дело о шпионаже, которое 26 марта инициировало против него Министерство юстиции Венгрии, связано именно с этим расследованием о правительственных самолетах.

Журналист предполагает, что венгерское правительство может пойти дальше и выдвинуть новые надуманные обвинения - например, в подготовке к террористическому акту.

Кампания против журналиста

В понедельник проправительственное издание Mandiner, известное информационными атаками на Украину и противников венгерского премьера, опубликовало аудиозапись разговора Паньи с неназванной собеседницей.

На записи журналист говорит, что знает о прослушивании министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто иностранной спецслужбой.

В своих социальных он подтвердил, что расследовал отношения между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его данным, европейские спецслужбы записали их коммуникацию, которая вызывает "серьезное подозрение в политической разведке и агентском поведении в пользу России". Журналист пытался выяснить, существовали ли секретные каналы связи между Сийярто и Лавровым, скрытые от венгерского МИДа.

На этой почве государственная пропаганда назвала Пани шпионом и начала кампанию по его травле.