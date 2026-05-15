Главная » Новости » Война в Украине

Самолет-амфибия, вертолет Ка-27 и корабль: СБС нанесли мощные удары по россиянам

10:36 15.05.2026 Пт
2 мин
Какие еще "жирные" цели поразили СБС сегодня
aimg Ирина Глухова
Самолет-амфибия, вертолет Ка-27 и корабль: СБС нанесли мощные удары по россиянам Фото: самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" (Getty Images)
В ночь на 15 мая Силы беспилотных систем нанесли серии ударов по военным объектам России и на оккупированных территориях. Среди пораженных целей - самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир", вертолет Ка-27, а также сухогруз с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По его словам, в течение ночи "Птицы" СБС нанесли 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам в глубоком тылу противника.

Удары наносились по районам Таганрога, Ейска, временно оккупированного Крыма, а также по объектам в Донецкой, Запорожской и Луганской областях, в частности в Бердянске и Мелитополе.

Среди подтвержденных поражений:

  • самолет-амфибия Бе-200 в населенном пункте Морской (РФ);
  • вертолет Ка-27 в том же районе;
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" в Луганской области;
  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму;
  • сухогруз с боекомплектом в Бердянске;
  • учебный центр и тыловой пункт дислокации врага в Луганской области.

Как отметил Бровди, уничтоженные "Тор" и "Панцирь" стали 16-м и 17-м элементами российской ПВО, ликвидированными силами СБС только за период с 1 по 15 мая.

Всего с начала операции "ПВОпад" с декабря по май Силы беспилотных систем уничтожили уже 153 единицы российской противовоздушной обороны.

Из них 108 зенитно-ракетных комплексов, 39 радиолокационных станций и 6 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Также атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

"Отдельным массированным визитом вежливости отработан Рязанский НПЗ совместно с подразделениями глубинного поражения ССО, ГУР и др. Кремлевская наливайка идет по треку Туапсе", - добавил "Мадяр".

Удары по тылу РФ

Украинские воины регулярно наносят результативные удары по военным объектам оккупантов в глубоком тылу.

Так, недавно, в порту Приморск был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибров".

Также подразделения СБС провели серию прицельных ударов по средствам ПВО и объектам управления российской армии в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

