Силы беспилотных систем нанесли новые удары по важным объектам россиян

11:55 03.05.2026 Вс
Были поражены средства ПВО и не только
aimg Татьяна Степанова
Силы беспилотных систем нанесли новые удары по важным объектам россиян Фото: Силы беспилотных систем нанесли новые удары по важным объектам россиян (Getty Images)
Подразделения Сил беспилотных систем осуществили серию прицельных ударов по средствам ПВО, радиолокационным комплексам и объектам управления российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Так, 1-й отдельный центр поразил ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области, ЗРК "Тор" в Луганской, РЛС типа П-18 в Запорожской, ремонтную базу и телекоммуникационный центр противника в Луганской и Донецкой областях.

В то же время операторы пограничного подразделения "Феникс" нанесли поражение по РЛС типа П-18 в Луганской области.

Бойцы 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили сразу 6 систем контроля противовоздушного пространства.

Бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" поразили пункт постоянной дислокации отряда "Шторм", а также пункт дислокации подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Отдельно был поражен пункт дислокации личного состава в Запорожской области. В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления подразделениями.

Успешные операции Сил беспилотных систем

Напомним, на прошлой неделе украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.

Также в Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, во время которой были поражены российские военные самолеты на отдаленном аэродроме.

Ранее украинские воины с помощью беспилотников атаковали российские боевые вертолеты Ми-28 и Ми-17, которые базировались в Воронежской области.

Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
